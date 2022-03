EHF : Le FENIX Toulouse s’impose face à Winterthur !

Partager Facebook

Après le revers à Montpellier, le FENIX retrouve rapidement le chemin de la victoire en s’imposant en Coupe d’Europe face à Winterthur (34-27).

Ce soir ce fût un match à deux vitesses pour les toulousains. Dès l’entame du match, Toulouse a du mal à se mettre dans le rythme. Avec beaucoup de ballons perdus et des difficultés à stopper les Suisses, c’est Winterthur qui mène au score sur la totalité de la première période.

Après le retour des vestiaires, Toulouse passe enfin la seconde et revient dans la rencontre. Nous retrouvons enfin du jeu en attaque et une défense plus solide et un Jef Lettens dans les buts qui enchaîne les arrêts.

Le dernier quart d’heure sera sans difficultés pour nos toulousains qui s’assureront une belle avance à la fin du match. Résultat final, 34/27 pour le FENIX. Et les 8e de finale sont dans la poche. Prochain rendez-vous au Palais pour le Championnat de France le 4 mars face à Chartres.