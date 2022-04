EHF European League : Le FENIX Toulouse éliminé !

Partager Facebook

En s’inclinant de 6 buts face au Benfica Lisbonne (36-30), le FENIX Toulouse est éliminé de l’EHF EUROPEAN LEAGUE.

Que de regrets pour les toulousains mardi soir en terres portugaises. Après une victoire au match aller, le FENIX pensait avoir fait le plus dur mais c’est sans compter la grande forme de leur adversaire d’un soir. Au Portugal, les toulousains se sont inclinés de 6 buts. Benfica réduit donc l’écart lui permettant de filer en quart de finale de la Compétition.

Au final, Toulouse a réalisé une saison européenne historique mais qui se termine prématurément au regard de la forme de nos toulousains. Il faudra désormais se focaliser sur le Championnat pour décrocher une nouvelle place européenne l’an prochain. Quand on a gouté à cette compétition et aux 8e de finales, on a envie d’y retourner dès la saison prochaine !