Avant-première du film Le Stade dans les cinémas de Toulouse

En décembre dernier, le club champion de France annonçait la sortie d’un film autour de leur double couronnement. Ce film, uniquement au cinéma, retracera la conquête du Bouclier de Brennus et de la Coupe d’Europe en 2021. On y verra des séquences intimes dans les vestiaires, à l’entrainement et bien sur des grands moments de joie. Il est désormais prêt et attend le public au cinéma le 13 avril. Mais avant ça, direction les avant-premières dans plusieurs cinémas toulousains : CGR BLagnac, Gaumont Labege et Wilson, UGC, et aux Véo Muret et Colomiers.

Le SAV de Dupont, Ntamack et Mola

Lundi, les joueurs Antoine Dupont et Romain Ntamack accompagné de leur coach Ugo Mola, faisaient le tour des médias parisiens pour évoquer la sortie de ce film en salle. On les a vu notamment à C à vous et dans la matinale de France Inter.