Du Cinéma en plein air à l’Envol des Pionniers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Envol des Pionniers propose des séances de cinéma en plein air les mercredis du 27 juillet au 17 aout 2022.

Chaque mercredi, du 27 juillet au 17 août 2022, L’Envol des Pionniers ouvre ses portes en nocturne pour des soirées inédites. Dès 19h30, le public est invité à découvrir l’exposition permanente qui retrace l’épopée extraordinaire des pionniers de l’aviation à Toulouse ainsi que l’exposition temporaire « Antoine de Saint Exupéry : un Petit Prince parmi les Hommes » (exposition visible jusqu’au 6 novembre prochain). Puis, dès 21h30, petits et grands sont conviés à une projection dans la cour de L’Envol des Pionniers.

Ces projections s’inscrivent dans le cadre du cycle Ciné Avia, organisé par L’Envol des Pionniers en partenariat avec l’association Les Amis de L’Envol des Pionniers, qui propose au public de découvrir la grande aventure du transport aérien, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chefs d’œuvre et documentaires.

MERCREDI 27 JUILLET / MERCREDI 10 AOUT 2022

Projection du film « Les Ailes du Courage » de Jean-Jacques Annaud

L’Envol des pionniers propose aux visiteurs de découvrir le moyen-métrage de Jean Jacques Annaud « Les ailes du courage » à l’occasion de deux séances de cinéma en plein air. Le film qui revient sur cette aventure hors du commun et dresse le portrait d’un héros pas comme les autres, Henri Guillaumet, pionnier de l’Aéropostale, qui nous transporte aux confins de l’irréalisable.

MERCREDI 3 AOÛT / MERCREDI 17 AOUT 2022

Projection du film d’animation « Porto Rosso » de Hayao Miyazaki

Porco RossoLes 3 et 17 août 2022, L’Envol des Pionniers invite petits et grands à (re)découvrir le film d’animation « Porto Rosso » du réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Cette aventure rocambolesque qui met en scène un personnage haut en couleurs et fait vivre aux spectateurs d’impressionnantes scènes d’aviation promet de ravir toute la famille.

Infos : https://www.lenvol-des-pionniers.com/