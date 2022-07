Bob Sinclar en concert au Poney Club

Partager Facebook

Mercredi 13 juillet, veille de jour férié, passez la soirée avec Bob Sinclar au Poney Club Toulouse.

Le DJ retrouve ses quartiers pour une deuxième année. Bob Sinclar sera en live ce mercredi 13 juillet au Poney Club pour notre plus grand plaisir. Actuellement, en tournée avec Pedro Winter, la légende du dancefloor fait des infidélités pour nous offrir un set très attendu avec ses plus grands succès dans un lieu incroyable.

Le Poney Club est une grande guinguette à ciel ouvert sur 5000m2 à Toulouse. Dans un décor verdoyant et champêtre, à l’entrée de l’Hippodrome de Toulouse, le Poney Club prend ses quartiers pendant deux mois d’été. Créé par Philippe Belot ( Down Town Factory) et Amine Britel ( Opium Club), ce lieu de plein air propose des foodtrucks, des tapas, des bars à Cocktails ou encore une zone de Pique Nique, et de jeu. Sans oublier de la musique !

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse/