Dragons Catalans v TO XIII – Une reprise bienvenue

Plus d’un an après son dernier match, le Toulouse Olympique a rejoué ce samedi (13/03), sur la pelouse des Dragons Catalans en match de préparation à la saison 2021. Auteurs d’une grosse et séduisante première mi-temps (10-24), les Olympiens ont logiquement baissé le rythme pour s’incliner 40-28.

Les toulousains ont montré deux visages sur ce match. En première période, ils ont contrôlé le match, tant défensivement qu’offensivement, et ont été récompensés au tableau d’affichage avec 4 essais inscrits, dont un triplé de Mark KHEIRALLAH. Seule ombre au tableau de ce premier acte, la sortie sur blessure de Paul MARCON, touché au genou.

Et l’absence de l’ailier international s’est de suite faite ressentir puisque les Dragons ont inscrit 4 essais sur son côté après son remplacement. Les locaux sont remontés au score pour finalement prendre l’avantage et le garder jusqu’à la fin, face à des Bleus et Blancs à cours de rythme.

Le TO aura néanmoins le dernier mot avec un dernier essai marqué en fin de match par Hugo PEZET, pour un score final de 40-28.

Sylvain HOULES et ses hommes ont maintenant 3 semaines pour tirer les leçons de cette rencontre et préparer le premier match de la saison, un déplacement à York le samedi 3 avril (17h30, heure française), qui sera à suivre en direct sur ouRLeague.