Disquovery : un nouveau service dans les bibliothèques de Toulouse

Les bibliothèques de Toulouse proposent un tout nouveau service, gratuit et personnalisé, qui permet à chacun d’élargir son horizon musical et d’explorer de nouveaux territoires sonores, grâce à des conseils ciblés et à l’expertise des bibliothécaires « musicaux » du réseau toulousain.

Vous avez aimé un titre de chanson, un artiste ou un genre musical et vous souhaitez en savoir plus ou découvrir des artistes similaires ? Vous rêvez d’explorer de nouveaux territoires musicaux et d’élargir votre horizon de mélomane ? Avec Disquovery, le nouveau service de recommandations musicales mis en place par les discothécaires du réseau de bibliothèques de Toulouse, on peut recevoir par mail une playlist réalisée spécialement pour répondre à vos envies !

L’utilisation de ce service gratuit se fait par le biais d’un formulaire en ligne sur le site Internet des bibliothèques ou grâce à un formulaire papier, à disposition dans les bibliothèques de la ville.

Il suffit d’indiquer ses centres d’intérêts musicaux ou ses envies de découvertes. Une playlist (de 5 à 10 titres) confectionnée sur-mesure à partir de la demande sera envoyée par mail dans les 72 heures, sous forme de player, accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Toutes les bibliothèques et les médiathèques de la Mairie de Toulouse sont ouvertes avec des horaires et des services adaptés au contexte sanitaire et au couvre-feu national.

>> Le détail sur bibliotheque.toulouse.fr