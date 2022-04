Disquaire Day, Handisports en fête, Haroun, France Inter…Que faire à Toulouse ce weekend ?

Partager Facebook

Découvrez notre sélection des événements à ne pas rater ce week-end à Toulouse !





Handisports en fête

Rendez-vous pour une journée sportive et festive d’initiation et de découverte des disciplines handisport : basket fauteuil, tir à la carabine laser sonore, boccia, escalade, golf…

De nombreux sportifs seront présents et notamment ceux en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Un challenge handisport sera proposé toute la journée à destination des enfants pour les sensibiliser au handicap.

Samedi 23 avril de 10h à 17h place du Capitole

Disquaire Day, samedi 23 avril

Ce samedi 23 avril, le Disquaire Day est de retour pour une édition classique après une année 2021 sous restrictions. L’occasion de choper des vinyles en édition limité chez de nombres disquaires indépendants à Toulouse notamment.

> https://www.toulouseblog.fr/disquaire-day-2022-tout-ce-quil-faut-savoir-pour-cette-edition-a-toulouse/

Haroun les 22 et 23 avril à Toulouse

Haroun sera en spectacle les 22 et 23 avril pour trois séances de son nouveau spectacle au Casino Barrière de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/haroun-par-trois-fois-a-toulouse/

Anne Paceo à la Salle Nougaro le 22 avril

À la tête de nombreuses formations jazz, la batteuse et artiste prolifique Anne Paceo revient sur scène avec son nouveau projet S.H.A.M.A.N.E.S. Nomade du tempo, Anne puise son inspiration aussi bien dans les pratiques vocales chamanique que dans les danses spirituelles des derviches tourneurs soufis, une danse giratoire, tissant un lien profond et musical avec le cosmos.

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-anne-paceo-a-toulouse/

Basca’Live le vendredi 22 avril au Bascala

Ce vendredi 22 avril, le Bascala de Bruguières, près de Toulouse, accueille un plateau 100% féminin pour découvrir trois artistes uniques : Lisaa, Juline et Laurine Juno.

> https://www.toulouseblog.fr/concert-lisaa-juline-et-laurine-junoles-nouveaux-talents-au-bascala/

Big Tour au Bikini vendredi 22 avril

Chaque étape du Big Tour fêtera la culture et le divertissement français avec les groupes phénoménaux et habitués des festivals L.E.J ou Skip The Use, les Talents de The Voice et de The Voice All Stars Terence James, Casanova, Flo Malley et Victoria Adamo, et les célèbres danseurs Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa Ikonomova et Christian Millette.

Jenufa l’Opéra de Leos Janacek au théâtre du Capitole de Toulouse

Une jeune fille, son amour et son enfant sont sacrifiés aux interdits d’une société rurale figée dans ses codes. Elle sera pourtant touchée par la grâce… Avec Jenůfa , créé en 1904, Leoš Janáček offrait à son public l’un des opéras les plus bouleversants du répertoire. C’est dans la mise en scène extrêmement efficace de Nicolas Joël et les décors monumentaux d’Ezio Frigerio, tous deux aujourd’hui disparus, que le Théâtre du Capitole retrouve ce sommet de la musique tchèque. Sous la direction du chef autrichien Florian Krumpöck, la distribution réunira notamment Catherine Hunold et, dans le rôle-titre, la soprano française Marie-Adeline Henry.

> https://www.toulouseblog.fr/cette-semaine-decouvrez-jenufa-lopera-de-leos-janacek/

Luidji au Metronum le 23 avril

Lola Dubini le 23 avril à Colomiers

Avec pas moins de 29 millions de vues sur sa chaîne YouTube et plus de 2 millions d’abonnés, Lola Dubini ne s’arrête pas là et nous propose, en humour et en chanson, un spectacle rafraîchissant et plein d’autodérision.

> https://colomiers.festik.net/lola-dubini/1

Rémi Panossian Trio à l’Ecluse Saint Pierre

Mélodies poétiques, inventivité, joie du jeu et révolution de ses règles par les enfants terribles du jazz toulousain. RP3 sort aujourd’hui un album live enregistré fin 2021 à Toulouse, au Bikini. Rendez-vous les 22 et 23 avril à l’Ecluse Saint-Pierre.

Les humoristes de France Inter à Toulouse dimanche 24 avril

Les auditeurs les connaissent bien : les humoristes de France inter seront sur la scène du Casino Barrière le 24 avril 2022 avec le plateau « On en plaisante pas avec l’humour ».