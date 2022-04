Concert. Lisaa, Juline et Laurine Juno…les nouveaux talents au Bascala !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 22 avril, le Bascala de Bruguières, près de Toulouse, accueille un plateau 100% féminin pour découvrir trois artistes uniques : Lisaa, Juline et Laurine Juno.

La salle du Bascala a décidé d’ouvrir sa scène aux jeunes artistes pour que le public découvre leur univers dans les meilleures conditions. Pour cette première soirée, Basca’live vous offre l’opportunité de découvrir Lisaa, Juline et Laurine Juno pour 5 euros.

LISAA

A tout juste 17 ans, Lisaa prépare, en ce moment, son tout 1er EP, qui sortira à l’automne 2022 et qui contiendra 5 titres inédits et en français. La jeune artiste toulousaine a travaillé avec le chanteur français, disque d’or, Brice Conrad, sur son 1er single, « Dans ma tête », actuellement disponible sur toutes les plateformes. Un titre qu’elle a interprété, pour la première fois, lors de la 1ère partie du concert de Cali au Bascala en janvier dernier.

JULINE

Juline a pris « LE TEMPS » pour réaliser son deuxième album studio. Plus mature, l’artiste native de Toulouse renforce ses performances vocales, se remet totalement en question et sort de sa zone de confort en abandonnant les sonorités Variété 90 qu’on a pu découvrir dans son premier opus. L’album intitulé « LE TEMPS » sonne très british aux couleurs « Power Pop Variété Française ». Juline fait une ascension fulgurante et porte ce nouvel album avec sérénité, brillance et sincérité.

LAURINE JUNO

Auteure-compositrice-interprète, Laurine Juno fait partie de la scène Toulousaine depuis 2008 en se produisant avec les groupes Enoa puis April the 6th. Le 11 avril 2021, elle sort son premier single « Feel The Floor » accompagné d’un clip très ambitieux. Ce titre fait partie de son premier EP intitulé « Time is Running Out », composé de 6 titres en anglais. Découvrez son univers Pop Soul et laissez vous bercer par sa voix suave, sa musicalité, ses textes et son approche moderne.

Billetterie sur www.le-bascala.com