Cette semaine, découvrez Jenufa l’Opéra de Leos Janacek !

Du 20 au 26 avril, découvrez Jenufa l’Opéra de Leos Janacek au théâtre du Capitole de Toulouse.

Une jeune fille, son amour et son enfant sont sacrifiés aux interdits d’une société rurale figée dans ses codes. Elle sera pourtant touchée par la grâce… Avec Jenůfa , créé en 1904, Leoš Janáček offrait à son public l’un des opéras les plus bouleversants du répertoire. C’est dans la mise en scène extrêmement efficace de Nicolas Joël et les décors monumentaux d’Ezio Frigerio, tous deux aujourd’hui disparus, que le Théâtre du Capitole retrouve ce sommet de la musique tchèque. Sous la direction du chef autrichien Florian Krumpöck, la distribution réunira notamment Catherine Hunold et, dans le rôle-titre, la soprano française Marie-Adeline Henry.

D’après le metteur en scène, Nicolas Joël, « Janáček a accompli de manière particulièrement spectaculaire ce grand tournant de l’opéra qui a consisté à s’intéresser aux humbles, aux paysans, aux villageois, à saisir dans des destins presque anonymes ce qu’il y a d’universellement tragique.

… Il est parvenu à rendre avec une force inouïe la relation entre Kostelnička, la Sacristine, et Jenůfa, sa belle-fille. Sans oublier la grand-mère. Un tel portrait de femmes, sur trois générations, est peut-être unique dans le théâtre occidental. »

Jenufa l’Opéra de Leos Janacek

Les 20, 22 et 26 avril à 20h, le 24 avril à 10h

Théâtre du Capitole

Tarifs : de 10 € à 82 €

Opéra en langue tchèque surtitré

Réservations : www.theatreducapitole.fr / 05 61 63 13 13