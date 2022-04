Disquaire Day 2022 : Tout ce qu’il faut savoir pour cette édition à Toulouse !

Partager Facebook

Ce samedi 23 avril, le Disquaire Day est de retour pour une édition classique après une année 2021 sous restrictions. L’occasion de choper des vinyles en édition limité chez de nombres disquaires indépendants à Toulouse notamment.

La journée des disquaires indépendants, c’est ce samedi ! Suite à une année 2021 difficile, et conditionné par des délais de pressage, liés à la fois à la très forte demande de fabrication et au manque de matières premières, le Disquaire Day aura une journée principale le samedi 23 avril avec une session de rattrapage le samedi 18 juin 2022.

A Toulouse, plusieurs magasins seront ouverts : Croc Vinyl, Gibert Joseph, le laboratoire, Vicious circle Shop ou encore New Built. Toulouse est la deuxième ville, après Paris, a possédé le plus grand nombre de disquaires.

Et pour l’occasion plus de 170 références exclusives et inédites seront proposées au public ce samedi. Parmi l’ensemble de ces disques vinyles, on peut notamment citer : David Bowie, Blondie, Blur, Ennio Morricone & Chet Baker, Chloé, The Cure, Cypress Hill, Fairuz, Fatboy Slim, Gong, L’Impératrice, Ian Dury, La Femme, Maria Callas, Motörhead, Nick Cave, Patti Smith, Peter Tosh, Gojira, The Ramones, The Rolling Stones, Simple Minds, Pixies, Happy Mondays, Taylor Swift…ainsi que les très appréciées « Sessions Unik » produites par FIP et l’ADAMI où l’on retrouve les duos Alain Chamfort/Arthur Teboul, Emel/Léonie Pernet, Klub des Loosers/l’Impératrice.

Alors direction les disquaires toulousains pour fouiller et trouver les perles rares tout en faisant le plein de musique !

Les disquaires participants à Toulouse :

Croc Vinyle 7 rue des Lois Toulouse

Gibert Joseph 22 rue des lois Toulouse

Le Laboratoire 9 rue de la Bourse Toulouse

New Bullitt 20 rue des Lois 31000 Toulouse

Paul Emile Vinyls 5 Rue Temponières Toulouse

Vicious Circle Disques 7 Rue des Puits Clos Toulouse

Des événements exclusifs

Le Disquaire Days est aussi l’occasion de faire la fête. Les revendeurs nous proposent de beaux rendez-vous ce samedi avec notamment un DJ Set du collectif Barbars au Bear’s House, des expositions chez Croc Vinyle ou encore au Laboratoire de Toulouse.

Plus d’infos sur l’édition 2022 : https://www.disquaireday.fr/