Dimitri BISCARRO s’engage avec le Toulouse Olympique

Nouvel arrivé de l’effectif Elite 1 du TO lors de la saison 22-23 et évoluant en Championship avec le groupe professionnel depuis le début de la saison 2023, Dimitri BISCARRO a signé un contrat d’un an avec l’association du Toulouse Olympique (jusqu’à mai 2024), comprenant une clause de mise à disposition pour l’équipe Une.

Dimitri BISCARRO commence par le rugby à XV à Sainte-Livrade-sur-Lot, où il va se former, avant de passer au rugby à XIII chez les Léopards d’Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot à l’âge de 17 ans. Tout juste 2 saisons plus tard, il démarre en Elite 1, toujours avec Villeneuve. Après une vingtaine de matchs joués, il rejoint l’association du Toulouse Olympique l’été dernier et son centre de formation. Il est rapidement repéré par l’entraîneur Sylvain HOULES qui lui propose d’intégrer l’équipe professionnelle, et l’inclut dans son groupe dès le premier match de la saison. Une arrivée à Toulouse dans le but de renforcer l’effectif Elite 1

En juillet dernier, Dimitri s’engage pour la saison 2022/2023 sous les ordres de Sébastien RAGUIN. Arrivé au poste de pilier, il fait quelques apparitions remarquées en Elite 1 mais se blesse rapidement. Malgré cela et surtout conscient de son talent, Sylvain HOULES lui accorde sa confiance en l’intégrant régulièrement aux séances d’entrainement du groupe professionnel. Dimitri BISCARRO dispute son premier match officiel de Championship, face à Bradford le 25