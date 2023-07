Londres v Toulouse : Fin de série pour les Toulousains

Partager Facebook

Picture by Manuel Blondeau/SWpix.com – 19/03/2022 – Rugby League – Betfred Super League Round 6 – Toulouse Olympique v St Helens – Stade Ernest-Wallon, Toulouse, France – Eloi Pelissier of Toulouse

Après 5 victoires consécutives, les Olympiens se sont inclinés ce samedi 8 juillet chez des Broncos de Londres déterminés et puissants.

La première période démarre fort avec des Anglais qui commettent un en avant sur le premier tenu. Côté Olympiens on entre vite dans l’offensive mais ils se font mettre en touche à quelques centimètres de la ligne d’en-but. Les 2 équipes entrent rapidement dans un bras de fer en complétant leurs chaînes et en maintenant une solide défense. A la 8e minute de jeu, s’enchaînent une belle occasion pour le TO dont la dernière passe n’est malheureusement pas assurée, puis l’ouverture du score de WALKER à la suite de 2 « six again » consécutifs à la 9e et la sortie du centre Olympien Guy ARMITAGE sur blessure (cuisse) remplacé par Pierre-Jean LIMA. Les 2 équipes se livrent à fond mais se heurtent à des défenses bien en place. A la 26e, les Anglais trouvent de nouveau la faille, l’ailier Paul ULBERG est décalé en bout de ligne et aplatit dans le coin. Le TO tentent d’inverser la situation mais rend trop de ballons et ne parvient pas à se défaire de la défense anglaise. Score à la pause : 10-0 pour les locaux.

Au retour des vestiaires, les Anglais affichent la même détermination et vont à l’essai dès la 41e minute de jeu grâce à une interception de LEYLAND de 90 mètres. Les deux formations repartent dans un bras de fer mais l’attaque Olympienne peine à se créer des opportunités. Moins de 10 minutes après la reprise, une pénalité pour plaquage haut du TO permet aux Anglais d’ajouter 2 points à leur tableau d’affichage (18-0) mais les bleus et blancs répliquent par un essai de la recrue Zac SANTO pas moins de 2 minutes plus tard, grâce à un beau travail de Mathieu JUSSAUME qui trouve une brèche. La rencontre se poursuit sous la pluie, ce qui ne déconcentre pas les locaux dont l’arrière Alex WALKER inscrit un doublé à la 65e suite à une pénalité qui permet à son équipe de venir dans le camp du TO et de signer l’essai de la gagne. On croit à un 3e essai de sa part à la 68e minute mais il est refusé pour une passe en avant. Sur les dernières minutes de jeu, la pluie et la fatigue poussent les acteurs de la rencontre à enchaîner les fautes de main, plus rien ne se passe avant le coup de sifflet final. Les Olympiens s’inclinent sur le score de 22 à 6.

L’objectif maintenant sera de renouer avec la victoire samedi prochain (15/07) à la maison lors de la réception des Batley Bulldogs.