Dimanche, Course Red Bull Caisses à Savon à Toulouse

À Toulouse, sur la colline de Pech David, dimanche 18 septembre 2022 à 14h, découvrez la 5e édition française de la Course Red Bull Caisses à Savon. Bigflo & Oli et de nombreuses célébrités seront dans le jury.

De « l’innovation », des prototypes « ingénieux », et des rires…tel est le programme des couses de caisses à savon made in Red Bull. Et après cinq année sans présence française, c’est Toulouse qui recevra la 4e édition le 18 septembre prochain. En plus, cette année des personnalités vont jouer le jeu de cette descente folle !

La colline de Pech David sera “the place to be” le 18 septembre 2022 ! Un parterre de personnalités et de sportifs de haut niveau se relaiera par équipe de 4 tout l’après-midi. À la table du jury, des athlètes du Team Red Bull France, parmi lesquels nous retrouverons le pilote de WRC Sébastien Ogier, le wakeboarder Jules Charraud, le joueur du Stade Toulousain Romain Ntamack, l’ancien skieur Luc Alphand, le pilote de rallye raid Cyril Despres, ou encore Camille Chapelière, le pilote KTM Red Bull Racing.

Trois illustres Toulousains se succèderont à leurs côtés pour départager les équipes : le duo d’artistes Bigflo & Oli et la toute jeune et ultra talentueuse free-runneuse Lilou Ruel.

La journée réservera d’excellentes surprises.

Luc Alphand ouvrira la piste et commentera sa descente en direct dans une caisse à savon Red Bull. À la mi-course, Sébastien Ogier dévalera et remontera la piste au volant d’un cross car Red Bull. Le pilote de rallye sera également co-pilote de Mathieu T., l’heureux gagnant du jeu concours Red Bull Soapbox Race et ils descendront tous deux dans une caisse rutilante.

Les spectateurs s’étonneront certainement aussi de voir au départ une caisse à savon officielle du Stade Toulousain. Rien de bien surprenant finalement quand on sait à quel point les fans de rugby apprécient cette ambiance festive et bon enfant typique de la Course Red Bull Caisses à Savon.

Programme

Accès libre pour le public

12h : ouverture du site

14h – 17h30 : Course

17h30 – 18h : Remise des Prix