Brodinski en live pour Electro Alternativ 

Samedi 17 septembre, Brodinski sera sur la scène du Bikini pour une soirée Electro Alternativ en compagnie aussi de Sentomental Rave, Del et Custom.

Membre fondateur de Bromance Record, Brodinsky ne cesse d’expérimenter et d’évoluer, mélangeant Techno, Trap et Hip Hop, viendra dynamiter Le Bikini au côté des talenteuses Vel et Sentimental Rave, difficile de faire mieux pour terminer ces dix jours de musique électro à Toulouse !

Sur scène, on retrouvera aussi les lives de Sentimental Rave, Del et Custom.

Infos et réservations : www.lebikini.com

Electro Alternativ, un festival exceptionnel

Depuis 17 ans , Electro Alternativ s’est imposé comme l’un des festivals électronique incontournable de la région sud-ouest et de Toulouse. Chaque année, on vibre au son des meilleures artistes de la discipline. Le Festival va de nouveau faire vibrer les lieux emblématiques de la vie culturelle toulousaine aux rythmes des musiques électroniques comme par exemple Le Bikini, le Metronum, le Connexion Live l’Université de Toulouse, les cinémas et tant d’autres.

Durant dix jours, le festival rassemble plus de 15 000 spectateur.rices autour d’une programmation éclectique alliant évènements clubs, concerts, conférences, workshops, performances, projections cinématographiques, animations jeunesse… Un festival pluriculturel à la pointe de la culture électronique contemporaine.

> https://shotgun.live/fr/festivals/electro-alternativ-2022