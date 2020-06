Deux nouveaux #Retoursurscène cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Après le Connexion Live et le Made In Café Disquaire de Toulouse, deux nouveaux #Retoursurscène auront lieu les 12 et 13 juin prochain à l’American Cosmograph toujours dégoupillé par NMNL.

Le vendredi 12 juin, on pourra donc retrouver sur la page Facebook de No Music No Life un concert en direct de Marty Went back depuis le cinéma American Cosmograph de Toulouse. Joe et Tim nous transportent dans leur univers déjanté pour nous offrir un live rock’n’roll tout droit sorti des 80´s !⠀

Le lendemain, samedi 13 juin, place à Tom Terrien et son univers envoutant, tout en douceur pour un compositeur qu’on affectionne tout particulièrement.

Le principe de #RETOURSURSCENE

Ramener la musique sur scène : c’est l’objectif de No Music No Life avec son émission #RETOURSURSCENE. NO Music No Life réinvestit les lieux de musique.Un format itinérant pour lequel No Music No Life travaillera avec différents acteurs locaux pour faire revivre un maximum de lieux dédiés à la musique en temps normaux. Après deux Connexion Live les 13 et 14 mai en compagnie de la pop d’Egar Mauer et le rap d’Antes et Madzes, le live de Heeka le 1Er juin , place à deux nouveaux lives donc.

REPLAY sur https://www.nmnl.fr/

Et pour voir les concerts en direct le 12 et 13 juin : https://www.facebook.com/nomusicnolifeFR