Deux nouveaux musées toulousains labellisés « Tourisme & Handicap »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Musée de la Résistance et l’Envol des Pionniers nouveaux labellisés « Tourisme & Handicap »

Une commission d’attribution de la marque, animée par Haute-Garonne Tourisme, s’est déroulée le 21 janvier au Domaine de la Terrasse à Carbonne. L’Envol des Pionniers et le Musée de la Résistance à Toulouse ont reçu un avis favorable pour les 4 déficiences. Le ponton de pêche d’Aspet, le Muséum d’Histoire Naturelle et les Jardins du Muséum à Toulouse ont reçu un avis favorable pour un renouvellement de la marque pour les 4 déficiences ; le Muséum d’Histoire Naturelle jusqu’alors titulaire de la marque pour l’auditif, le mental et le moteur validera ainsi la marque pour la déficience visuelle.