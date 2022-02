Des modifications de la Grande Rue Saint Michel à Toulouse

Partager Facebook

Dès le 7 mars, début de l’expérimentation du sens unique de la Grande Rue Saint Michel à Toulouse.

Pour apaiser et embellir la Grande rue Saint-Michel, la Mairie de Toulouse a lancé il y a quatre mois une grande concertation auprès des habitants, commerçants et usagers de la rue. D’ici la fin du mandat, l’artère sera complètement réaménagée pour des déplacements sécurisés dans un quartier plus agréable renforçant son attractivité et son activité commerciale.

Dès le 7 mars commence une phase d’expérimentation : la mise à sens unique de la rue, entre la place Lafourcade et la rue du Gorp. Les automobilistes circuleront du boulevard des Récollets vers les allées Jules Guesde. La voie libérée sera réservée aux bus et aux cyclistes. Cette réalisation constitue une première phase d’aménagement du REV1 (réseau express vélo), avant une intervention plus structurante dans le cadre de la rénovation du Cœur de quartier Saint Michel

Cette mise à sens unique s’accompagne de modifications de circulation :

-place Lafourcade : il ne sera plus possible d’accéder à la Grande Rue Saint Michel et à la rue Achille Viadieu par la place Lafourcade.

-rue Beethoven : le sens de circulation de la rue Beethoven sera inversé. Les automobilistes l’emprunteront de la rue Achille Viadieu vers la Grande rue Saint Michel.

Pendant cette période, la concertation se poursuit sur le projet de Cœur de quartier : partage et sécurisation de l’espace public, végétalisation, création d’espaces de convivialité, rénovation de la voirie, mise en valeur du patrimoine…