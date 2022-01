Dernières semaines pour s’inscrire au Prix Nougaro 2022 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Audio, vidéo, écriture ou arts visuels, le Prix Nougaro fait peau neuve. Tu as entre 15 et 25 ans et tu aimes créer ? Il ne reste plus que quelques jours pour participer au concours 2022 !



Il ne reste donc plus que quelques jours pour déposer sa candidature au concours organisé par la Région Occitanie. Aujourd’hui, le Prix Nougaro s’ouvre à tous les talents créatifs en intégrant de nouvelles disciplines artistiques.

Le Prix Nougaro distinguera, comme chaque année, des œuvres inédites et libres de droit, écrites en français. Pour participer, les jeunes d’Occitanie âgés de 15 à 25 ans doivent s’inscrire jusqu’au 31 janvier 2022 dans une des catégories suivantes :

– Audio, dite « Sing Sing Song » : chansons, musiques instrumentales et podcasts

– Vidéo, dite « Le cinéma » : scénarios de court-métrage, clips vidéo, et vidéos courtes

– Arts visuels, dite « Schplaouch » : photographie, création visuelle, bande-dessinée

– Texte, dite « Plume d’ange » : poésie, nouvelle, médias (newsletters, blogs, site web)

Pour célébrer cette quinzième édition, une catégorie spéciale a été créée. Intitulée « Ò Mon País » en hommage à Claude Nougaro, elle invite les candidats à imaginer une ode à leur ville ou leur quartier, en utilisant le support artistique de leur choix.

Pour vous inscrire, rendez-vos sur prixnougaro.laregion.fr

Deux parrains de prestige

Emma Benestan, réalisatrice et scénariste, et Sylvain Duthu, musicien et chanteur membre de Boulevard des Airs, ont accepté de parrainer cette édition hommage à Claude Nougaro. Ils partageront leurs expériences avec les futurs lauréats.