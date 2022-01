La Belle au Bois Dormant, ce mercredi au Casino Barrière de Toulouse

Partager Facebook

Le 12 janvier 2022, revivez la féérie du conte de Charles Perrault sur la musique de Tchaïkovski avec le Ballet Royal de Moscou : La Belle au Bois Dormant.

Inspiré du conte de Charles Perrault et des frères Grimm, Tchaikovski en compose la musique. La chorégraphie est confiée à Marius Petipa, encore considéré aujourd’hui comme son chef d’oeuvre.

Le roi Florestan XIV et sa femme, la reine, organisent le baptême en l’honneur de la naissance de leur fille Aurore. Ils convient toutes les fées du royaume qui apportent chacune un vœux pour la petite princesse.

Alors que les fées lui offrent la beauté, la générosité et la grâce, elles sont interrompues par l’arrivée inattendue de l’horrible et méchante fée Carabosse, furieuse de ne pas avoir été invitée au baptême. Avec malveillance et rage, elle jette une malédiction sur la princesse Aurore : Avant l’aube de ses 16 ans, elle se piquera au doigt et en mourra. Heureusement, la Fée des Lilas n’avait pas encore offert son don à la princesse. Le pouvoir de la fée Carabosse est trop grand pour qu’elle puisse annuler la malédiction.

Néanmoins, elle annonce que la princesse se piquera le doigt, certes, mais qu’elle ne mourra pas : elle sera plongée dans un profond sommeil de cent ans et sera réveillée par le baiser d’un prince.

La Belle au Bois Dormant

Mercredi 12 janvier 2022

Casino Barrière Toulouse

www.box.fr