Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Christophe Christophe Alévêque ce vendredi à Toulouse ! revient au 3T avec son tout nouveau spectacle « Vieux con », ce vendredi 14 janvier à 20h.

Marre de la bière sans alcool, du sucre sans sucre, des débats sans idées, du pain sans gluten, de la journée sans tabac, du steack sans viande… Adhérez au « Club des vieux cons », fondé par Christophe Aleveque himself ! Un nouveau spectacle drôle et explosif d’une insolente et lucide férocité. Christophe Alévêque n’a pas de limite et on pourra le découvrir au 3T ce vendredi 14 janvier à 20h.

Infos et réservations : https://www.3tcafetheatre.com/spectacles/christophe-aleveque-vieux-con