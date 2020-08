Deiver Machado, nouvelle recrue du TFC

Partager Facebook

International colombien, le latéral gauche Deiver Machado s’est engagé ce mardi matin avec le Toulouse Football Club. Le défenseur arrive libre.

Âgé de 26 ans, Deiver Machado compte plus de 130 titularisations dans son championnat national, ainsi qu’une expérience en Belgique sous les couleurs de La Gantoise. À son palmarès, ce latéral offensif cumule deux championnats (d’ouverture et de fermeture en 2013) ainsi que deux coupes de Colombie (2013 et 2018), titres remportés sous les couleurs de l’Atlético Nacional, l’un des clubs phares du continent sud-américain.

Notons également une participation aux Jeux Olympiques 2016 de Rio avec la sélection U23 colombienne, avec trois apparitions. Il a notamment été appelé par les sélectionneurs Arturo Reyes (2018) et Carlos Queiroz (2019) pour trois titularisations chez les A.

PInternational colombien, il succède à Abel Aguilar, dernier Cafetero à avoir porté les couleurs violettes, entre 2013 et 2016.