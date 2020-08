« Miles Davis ou le coucou de Montreux » cette semaine au Grand Rond

Partager Facebook

Découvrez Michel Bordes dans le spectacle « Miles Davis ou le coucou de Montreux » de Henning Mankell, mise en scène par Kamel Bénac, du 25 au 29 aout au Théâtre du Grand Rond de Toulouse.

On ne présente plus le « Picasso du jazz », , icône majeure de la trompette et du jazz en général. Pourtant, au départ, Jean-Pierre n’aimait pas le jazz… Alors comment une poignée de mains avec l’artiste, geste pourtant anodin, a-t-elle pu changer son rapport à la musique et sa vie ? Dans sa casse-auto, Jean-Pierre se souvient. Au fur-et-à-mesure de l’histoire, se saisissant des bielles, des pistons, des bidons, il nous embarque pour tenter de saisir ce que cette musique a d’universel.

Michel Bordes installe sa casse au Théâtre Grand-Rond et c’est en musique qu’il aborde le sujet de la sensibilité universelle. Celle qui peut sublimer un quotidien à première vue ordinaire.

En centrant son approche sur le rythme, il parvient à faire du texte d’Henning Mankell, auteur suédois connu pour ses polars, un seul en scène mêlant théâtre et musique.

C’est enthousiasmant et c’est philosophique. Nous entraînant dans sa métamorphose vers une ouverture sur le monde, Jean-Pierre nous décrit son ouverture à lui-même et c’est finalement de notre propre rapport à la vie dont il est question. L’intérieur du garage de la casse, ses bidons et ses malles métalliques deviennent alors l’univers sonore et l’accompagnement musical du spectacle. Finalement, la musique est partout, ce n’est qu’une question de point de vue !

Miles Davis ou le coucou de Montreux

Du 25 au 29 aout 2020

Théâtre du Grand Rond

23 rue des Potiers

31000 Toulouse

Tél. : 05 61 62 14 85