Décroche le son 2020 : Les candidatures sont ouvertes !

Les inscriptions pour la 11e édition du tremplin musical Décroche le Son sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2020.

Pour sa 11e édition, le tremplin musical Décroche Le Son! aura lieu au mois de mai 2020 dans les centres culturels et d’animation de la Mairie de Toulouse. La finale se tiendra le 28 mai 2020 au Metronum.

Organisé par la Mairie de Toulouse depuis 2008, Décroche Le Son ! est un tremplin musical destiné aux musiciens amateurs de 16 à 25 ans jouant tous styles : rock, pop, métal, reggae, chanson, hip-hop, musiques électroniques…

Accompagner les pratiques musicales amateurs et favoriser l’émergence de talents locaux, tel est l’objectif affiché de ce tremplin. C’est aussi l’occasion pour ces jeunes musiciens de se produire dans des salles de spectacles reconnues, avec des équipements de qualité. Il permet également la rencontre entre amateurs et professionnels notamment grâce aux jurés, tous issus du milieu artistique.

Cette année encore, de nombreux partenaires (Sacem, Octopus, ISPRA, Exapod, Barbe Guitare et Lutherie, Eye Have You, le centre de Ressources des Musiques Actuelles Les Musicophages….) seront engagés aux côtés de la Mairie de Toulouse, pour doter les finalistes de récompenses.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’ au 31 janvier 2020 sur www.toulouse.fr.