41e édition des Curiosités du Bikini ce jeudi avec French 79, Calling Marian et Obsimo

La 41e édition des Curiosités du Bikini est de retour ce jeudi 19 décembre dans la salle de Ramonville avec French 79, Calling Marian et Obsimo.

FRENCH 79

En 2014, French 79 débarquait sur une scène qu’il pensait française. En quelques mois elle s’est rapidement révélée internationale. Le single Between the Buttons, gemme synthétique et contemplative sublimée à l’arpeggiator, extrait de son premier EP Angel, le place instantanément parmi les producteurs qui comptent. Ce premier essai couronné de succès enrichit la tracklist de l’album Olympic, aux côtés d’un second bijou pop, Diamond Veins, en duo avec la diva américaine Sarah Rebecca. L’album rencontre un large public à l’échelle internationale, ouvrant à Simon Henner le chemin de plus de 150 concerts dans le monde. Il complète ainsi son palmarès de parrain de la scène électronique marseillaise qu’il avait déjà investie avec Husbands, Nasser ou encore Kid Francescoli.

CALLING MARIAN

Gagnante du prix du jury des iNOUïs du Printemps de Bourges 2019, Calling Marian est assurément l’une des figures émergentes de la scène électronique à suivre de très près. DJ, productrice et live performeuse, cette artiste insatiable multiplie les projets, que ce soit en solo avec une série d’EPs mêlant électro, acid et techno percutante, la gestion de son label CVNT Records, ou en groupe avec le projet ‘Sale Affaire’ et le collectif Conspiration. »

OBSIMO

Depuis maintenant 3 ans, Obsimo étoffe un univers électronique lumineux où se mêlent des voix véhémentes, des synthés lancinants et des guitares éthérés. Sa musique a la qualité de nous plonger autant dans l’univers du rêve que dans un sentiment d’énergie, de puissance très palpable par sa nature electro/dance. Obsimo arrive donc à arrêter le temps pour nous entrainer dans un voyage intense.

Les Curiosités du Bikini vol 41

Jeudi 19 décembre 2019

Le bikini

www.lebikini.com