Le groupe Ghost ce jeudi soir à Toulouse

Le phénomène Ghost arrive à Toulouse pour un concert au Zénith ce jeudi 19 décembre.

Après les 26 dates effectuées dans les stades, cet été en Special Guest de Metallica sur la tournée et 32 concerts donnés en tête d’affiche, cet automne en Amérique du Nord, GHOST poursuivra son « Ultimate Tour Named Death » en Europe à compter du 16 novembre 2019. Tout ce beau monde va sillonner la Grande-Bretagne et l’Europe pendant 5 semaines jusqu’au Zénith de Toulouse, en France, le 19 décembre. La première partie sera assurée par All Them Witches et Tribulation.

Cette tournée s’inscrit dans la lignée du succès de l’album « Prequelle » (Top 10 dans 15 pays à travers le monde, n°3 en France), un disque nominé « Best Rock Album » aux GRAMMY Awards aux Etats-Unis, ainsi qu’en Suède. En France, le groupe s’est retrouvé en couverture de plusieurs magazines. On se souvient aussi que les titres « Dance Macabre » et « Rats » ont été n°1 sur OUI FM et que GHOST a donné 2 concerts dantesques à la Halle Tony Garnier de Lyon devant plus de 7000 fans, ainsi qu’au Zénith de Paris (complet).

Ghost en concert

Le 19 décembre 2019

Zénith de Toulouse