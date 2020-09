Découvrez Toulouse pour les journées du Patrimoine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samedi 19 et 20 septembre prochain, Toulouse se dévoilera à l’occasion des journées du Patrimoine. Découvrez le programme de l’Office du Tourisme et de la ville rose.

Emblématiques ou discrets, historiques ou contemporains, les trésors de Toulouse se découvrent à l’occasion des Journées du Patrimoine. Une façon agréable pour les habitants et les visiteurs de parcourir la ville rose, en famille ou entre amis, et de (re)découvrir la petite et la grande histoire des monuments célèbres, des points de vue inédits, des coulisses ou des détails cachés. Petit tour d’horizon de ces visites…

Dans le quartier Saint Etienne, de lieux insolites en jardins secrets, le patrimoine se révèle. Grâce aux artistes, ils acquièrent le temps d’une nuit, une résonance particulière… « Entre cours et jardins » est une visite insolite qui se tiendra le 19 septembre de 19h à minuit.

L’office de Tourisme proposera aussi des visites guidées tout au long du weekend. Toulouse by night, découverte de jardins et d’hôtels particuliers, plongée dans les secrets et l’histoire de la ville rose… il y en aura pour tous les goûts !

Au Muséum de toulouse, on pourra découvrir des activités autour du thème de la nature pour toute la famille : découverte de plantes aromatiques, fabrication de papier recyclé avec inclusions végétales, sortie naturaliste en milieu urbain, re(dé)couverte de la beauté des Pyrénées avec une exposition consacrée à ce site…

Le Quai des Savoirs invite les visiteurs à découvrir les sciences d’une manière ludique. Au programme : visites commentées, démonstrations mais aussi des animations pour les enfants. La « Curieuse visite curieuse », invitera les petits et grands curieux à se plonger au cœur des activités de recherche de l’ancienne faculté des sciences réhabilitée pour accueillir le Quai des Savoirs.

Côtés musées, les Abattoirs, le Couvent des Jacobins ou encore le Musée Saint Raymond seront de la partie avec des animations, des expositions et des visites guidées.

Aeroscopia organise de nombreuses animations avec des rencontres, des conférences et des visites guidées. Des ateliers thématiques se tiendront tout au long du week-end : rencontres en présence des Officiers et sous-officiers de réserve de l’Armée de l’Air, spectacle musical sur le thème du Petit Prince, contes poétiques pour appréhender les principes scientifiques du vol et voyager à la rencontre d’Icare, de Clément Ader, du Concorde…

L’Envol des Pionniers, un grand programme pour sa deuxième !

Cette année, l’Envol des Pionniers participera pour la seconde fois à ces journées spéciales, avec comme thème : « Patrimoine et Education – Apprendre pour la vie ! ». Les visiteurs pourront rencontrer les animateurs de L’Envol des Pionniers qui incarnent les grands acteurs de cette fabuleuse épopée : entoileuses, pilotes, mécaniciens, chef d’escale … et repartir avec une photo souvenir offerte ! Un Cluedo géant avec les personnages costumés d’époque de l’association Historia Tempori, sera aussi organisé. Le dimanche 20 septembre de 14h et à 16h : un spectacle de soundpainting de tableaux de l’Ensemble Amalgammes avec Christophe Mangou sera proposé.

Bien entendu, tout se fera sous conditions et réglementations sanitaires en raison de l’épidémie de Covid 19. Les lieux de visites ne pourront pas accueillir tout le monde, et il faudra porter un masque et respecter les règles d’hygiènes.