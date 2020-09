Le Printemps de Septembre : Réouverture de l’Adresse à Toulouse

Partager Facebook

L’Adresse du Printemps de Septembre à Toulouse rouvre ses portes le 19 septembre prochain avec l’exposition de Christian Lhopital « Hors SAison ». De quoi patienter jusqu’à l’édition de septembre 2021.

Christian Lhopital a fait du dessin son médium favori, que ce soit sur de petits carnets de poche ou d’immenses dessins muraux. Il fait naître de ses compositions fluides et complexes un univers poétique, oscillant entre le monde de l’enfance et le remue-ménage des adultes, prenant la forme de figures burlesques ou fantasques dont on ne sait si elles procèdent du rêve ou du cauchemar.

Ouverture de l’exposition samedi 19 septembre à 19h et jusqu’au 30 octobre prochain.

Christian Lhopital expose simultanément au Pavillon Blanc Henri Molina à Colomiers. À cette occasion, une rencontre avec l’artiste est proposée à 16h suivie du vernissage.

L’Adresse du Printemps de septembre

2 quai de la Daurade

31000 Toulouse