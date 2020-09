Le weekend prochain, le Salon International de la Guitare investit Toulouse

Partager Facebook

Les premières notes du Festival « les Internationales de la Guitare – Sud de France » résonneront les 12 et 13 septembre 2020 à l’Hôtel de Région Occitanie de Toulouse ! Evènement gratuit et organisé dans le respect strict des mesures sanitaires en vigueur.

A l’occasion de son inscription au Patrimoine Immatériel de l’UNESCO, la Rumba Catalane sera à l’honneur pour la 23e édition du Salon International de la Lutherie de Guitare.

Durant tout un week-end, les amoureux de guitare et les curieux retrouveront les meilleurs luthiers français réunis au bord de la Garonne. Evènement rare et même unique dans le Sud de la France, le Salon accueille chaque année environ 80 luthiers et exposants venus de tous horizons.

Le Salon invite les amoureux de la guitare et les curieux et crée l’occasion de découvrir et de partager les dernières innovations de la filière artisanale. Au programme : concerts (Tato Garcia et los Graciosos), expositions, démonstrations et masterclass.

Le Salon est également l’occasion de découvrir et de partager les dernières innovations de la filière artisanales ; chaque année, les IG et la Région Occitanie décernent une Bourse de Recherche et d’Innovation à un luthier de la Région. En 2019, c’est Nicolas Dewitte qui a pu développer un ampli innovant s’inspirant des techniques de lutherie pour accompagner les guitaristes. En 2020, le prototype de Jean-Yves Alquier est élu lauréat de la Bourse pour développer sa gamme « Ethiq », écoresponsable en bambou.

Toutes les guitares lauréates de la Bourse seront exposées au Salon.

En bref, les IG vous concoctent cette année encore de belles surprises musicales et des rendez-vous immanquables pour tous les âges et tous les goûts pour célébrer ensemble 25 ans de guitare en Occitanie !

Plus d’infos : https://www.les-ig.com/