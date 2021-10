Cinéma. Plus de 400 000 entrées pour PIL, la production made in Toulouse !

PIL, troisième long-métrage d’animation de la société toulousaine TAT productions franchit la barre des 400 000 entrées !

Quel succès pour l’une des réussites du cinéma d’animation de l’année. Le 10ème week-end d’exploitation de PIL vient de se terminer et le film totalise 424 210 entrées à ce jour. La production des studios de Toulouse TAT Productions est resté 9 semaines dans le Top 20 du Box office et est le film d’animation français le plus vu en salle depuis deux ans et demi.

PIL est pour le moment le 10ème film français, tous genres confondus, le plus vu en salles en 2021. Pour sa 11ème semaine d’exploitation, il y aura encore 111 copies en circulation, donc la carrière du film n’est pas encore terminée.

A noter que le film débutera sa carrière internationale le 16 décembre prochain alors qu’on pourra le découvrir en VOD dès le 11 décembre et en DVD le 15 décembre . Quel parcours incroyable !