Le Weekend des Curiosités 2020 ont dévoilé les premiers noms de cette nouvelle édition. Au bikini, les 5,6 et 7 juin 2020, on pourra voir Bellaire, Isaac Delusion, Luidji, Mézigue, Suzanne ou encore Tsew the Kid ( interview à lire ici : https://www.toulouseblog.fr/interview-tsew-the-kid-le-nouveau-rayon-de-lumiere-de-la-pop-urbaine/ )

Le Pass deux jours est déjà disponible à 20 euros sur www.leweekenddescuriosites.com

En musique, les premiers noms, ça donne ça :