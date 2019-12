Norman présente le spectacle de la maturité en 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Le vendredi 20 mars 2020, Norman présentera son nouveau spectacle, le « Spectacle de la Maturité » au Zénith de Toulouse.

Le célèbre youtubeur aux 11 millions d’abonnés, et aux 2 milliards de vies, est de retour sur scène avec un deuxième spectacle. Norman Thavaud, connu aussi sous le nom Norman fait des vidéos, était monté sur scène en 2015 avec un premier seul en scène à l’énorme succès. Après une pause scénique, et quelques apparitions au cinéma et à la télévision, Norman fait son grand retour pour une tournée en 2020 avec un passage à Toulouse. On n’en sait pas plus sur le spectacle pour le moment à part le fait qu’il soit « Le Spectacle de la maturité ».

En attendant le deuxième spectacle de Norman, rendez-vous sur sa chaine Youtube : https://www.youtube.com/user/NormanFaitDesVideos

Norman sur scène à Toulouse

Vendredi 20 mars 2020

Zénith de Toulouse

Réservations sur www.fnac.com