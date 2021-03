Découvrez l’effectif du Toulouse Olympique pour la saison 2021 !

Partager Facebook

À moins d’un moins du début du Championship (samedi 3 avril 16h30 sur la pelouse de York), le Toulouse Olympique dévoile son effectif, composé de 23 joueurs, et les numéros de squad pour cette saison 2021.

Huit recrues intègrent le collectif Olympien cette saison : Rémi CASTY se voit attribuer le n°8, Andrew DIXON prend le n°11, Éloi PELISSIER le n°14 et Mitch GARBUTT le n°18. Les deux champions du Super League en titre Dominique PEYROUX et Joseph PAULO porteront respectivement le n°12 et le n°17, tandis que le maillot de Ben REYNOLDS sera floqué du n°7.

Enfin, le meilleur marqueur de la saison 2019/2020 en Élite 1, Latrell SCHAUMKEL, portera le numéro 21.

Cinq Toulousains ont changé de numéro durant l’intersaison : les tarnais Anthony MARION et Maxime PUECH porteront désormais le n°13 et le n°15, Harrison HANSEN portera le n°10, Joe BRETHERTON le n°16, Lloyd WHITE prend le n°9 et son compatriote Gallois, Ben EVANS, prendra le n°22.

Au cours de la saison, Sylvain HOULES pourra également intégrer à ce groupe des joueurs de l’effectif Elite, et notamment les pensionnaires du Centre de Formation, dont 6 ont déjà été désignés pour prendre part au match de préparation contre les Dragons Catalans ce samedi.

