Déconfinement : Toulouse poursuit le renforcement des modes doux

Pour faciliter et sécuriser le déconfinement pour tous, Toulouse Métropole a lancé des aménagements facilitant une circulation douce et apaisée pour tous les usagers de l’espace public, respectueuse de la distanciation physique et des gestes barrières.

Après la création d’une première voie cyclable provisoire fin avril avenue Etienne Billières, d’autres aménagements ont été réalisés sur les boulevards Trentin et de Suisse et extrémité de l’avenue Jean Rieux, sur la route de Saint-Simon, les avenues de Grande-Bretagne, Paul Séjourné, Servanty à Blagnac et Corps Franc Pommies à Colomiers.

Ces aménagements ont fait l’objet d’un retour d’expérience et Toulouse Métropole a ainsi procédé aux améliorations suivantes sur ces aménagements :

• Renforcement du marquage au sol

• Remplacement des séparateurs plastiques par des balisettes fixées au sol.

Au total, une dizaine de kilomètres de pistes sont actuellement en service sur le territoire métropolitain pour accompagner les habitants dans leurs déplacements. Toulouse Métropole prévoit de déployer une nouvelle série d’aménagements cyclables provisoires cet été :

En juin: boulevard Calvet + giratoire de la Méditerranée à Colomiers, avenue de la Reynerie, avenue Tabar, avenue Honoré Serres (amélioration et protection bandes existantes) et les impasses Barthe et Vitry.

En juillet : rue des Amidonniers (vélorue), rue des Potiers (vélorue) et boulevard du Maréchal Leclerc (piste).

D’autres axes sont en cours d’étude notamment : Cépière (franchissement rocade), avenue Bazerque / avenue Passerieu, Grand Rond (piste bidirectionnelle), route de Narbonne/échangeur rocade, l’axe Marengo, Pompidou, Blum, Brunaud (du Canal du midi à la place de la Roseraie, appelé axe RM 112), chemin Lapujade (Chaussée à voie centrale banalisée), rue Castellan, avenue Jean-Jaurès à Tournefeuille et rue de la Montjoie à Tournefeuille. Ces nouveaux aménagements bénéficieront des retours d’expérience constatés sur les axes déjà dotés d’aménagements cyclables.