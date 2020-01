Début de la 13e édition du Festival Des Images aux Mots à Toulouse

Partager Facebook

Le Festival Des images aux Mots est de retour à Toulouse du 29 janvier au 9 février pour une 13 édition. Et cette aussi en région Occitanie du 10 février au 1er mars.

Cette année encore, une programmation riche et internationale de 15 longs métrages, 5 documentaires et 30 courts métrages. Également, de nombreux événements pendant le festival : des expositions photos, des débats, des soirées de spectacle, des invités. DIAM est sur 11 lieux de projections sur Toulouse : Instituto Cervantes, Gaumont Wilson, ABC, American Cosmograph, La Cinémathèque de Toulouse, Le Cratère, La Médiathèque Cabanis, l’Utopia Borderouge, l’Espace Diversité et Laïcité, la MJC du Pont des Demoiselles, l’Université de Jaurès.

Les longs métrages, les documentaires et les courts métrages sont en compétition pour le prix du public et du jury.Le jury est composé de quatre membres passionnés de cinéma comme Elsa Aloisio (Comédienne et cinéaste), Franck Vilette (Acteur, scénariste, réalisateur), Gonora Lagrave (chanteuse, scandaleuse et mère de la Maison LaGrave) et Laure Faghol. Ils jugeront les films en compétion cette année.

Le Festival DIAM invite aussi de nombreux intervenants durant cette quinzaine. Ainsi, on pourra retrouver Cheng-Chui Kuo (réalisateur), Frank Finance – Madureira ( journaliste et critique de cinéma), Elio Colen Miret (écrivain, documentaliste), Jacques Lepesqueur ( réalisateur), Joao Candido Zacharias (Réalisateur), Mika Rambar (artiste pluridisciplinaire), Paul Gomérieux ( Comédien) ou encore Yoann Lacan. Tous prendront part à ce festival militant qui met en avant l’égalité des droits pour les LGBT+ à travers le cinéma et lutte contre l’homophobie.

En région du 10 février au 1er mars, le festival sera sur 8 départements (Haute Garonne, Tarn, Tarn et Garonne, Ariège, Gers, Aveyron, Aude, Pyrénées orientales). 14 films et documentaires seront projetés dans 16 cinémas

Deux expositions :

« Drag » du 29 janvier au 9 février au Hall du cinéma ABC

Une exposition réalisée par la photographe Lisa Ribeiro sur le thème des drag queens et drag kings

« In 12 Photographs, My Journey To Koovagam » (En 12 photographies, mon voyage à Koovagam) de Jaisingh Nageswaran du 29 janvier au 9 février à l’Espace des diversités et de la laïcité.

Les temps forts :

Le 29 janvier : Cocktail d’inauguration à la salle des Illustres à 18 h suivi d’une « soirée d’ouverture » au Gaumont Wilson

Animation-spectacle du Gang des Kings suivie de la projection de : JT Leroy de Justin Kelly, 2018, EUA, 108 mn, VOSTF

Le 1er février : avec la présence des acteurs Paul Gomérieux et Jacques Lepesqueur lors de la projection du court métrage PD d’Olivier Lallart à 16h à la MJC du Pont des Demoiselles

Le 4 février : vernissage 19h30 de l’exposition « Drag » de Lisa Ribeiro avec la projection de Variaçoes de Joao Maia à 20h30 à l’ABC

Le 4 février : inauguration de l’exposition « « In 12 Photographs, My Journey To Koovagam » (En 12 photographies, mon voyage à Koovagam) de Jaisingh Nageswaran suivie d’une projection de Mon enfant ma bataille documentaire d’Émilie Jouvet sur l’homoparentalité avec l’association APGL à l’Espace des diversité et de la laïcité

Le 5 février : soirée « Novo queer cinema » du Brésil et échange avec Franck Finance-Madureira de 17h à 23h à la Cinemathèque de Toulouse

Le 6 février : projection du documentaire Prouve que tu es gay de Rémi Lange suivi d’un échange avec le collectif 2MSG à 20h30 à l’American cosmograph

Le 7 février : présence du réalisateur Joao Candido Zacharias lors de la Boysnight à 22h15 à l’American cosmograph

Le 8 février : présence du réalisateur Elio Colen Mirete lors de la projection de 9 trans à 16h à la Mediathèque Cabanis

Le 8 février : présence du réalisateur Cheng-Chui Kuo lors de la séance Rencontre(s) à 18h 30 à l’ABC

Le 8 février : présence du réalisateur Cheng Chui Kuo lors de la projection de Clément, Alex et tous les autres à 21h à l’ABC

Le 9 février : clôture au cabaret Kalinka à 18h30, une remise des prix festive et conviviale

toutes les infos et réservations sur www.des-images-aux-mots.fr