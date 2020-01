Gagnez vos places pour l’avant-première du Prince Oublié au CGR Blagnac !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jeudi 30 janvier à 19h15, le CGR Blagnac organise l’avant-première du film Le Prince Oublié de Michel Hazanavicius en présence du réalisateur et de l’actrice Bérénice Béjo. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Le réalisateur oscarisé pour The Artist revient à la Comédie, une comédie familiale, le 12 février prochain. Avec « Le Prince oublié », Michel Hazanavicius (OSS 117, le Redoutable…) s’entoure d’un beau casting dont Omar Sy et Bérénice Béjo pour livrer une histoire bouleversante, drole et touchante. Le réalisateur du film et son actrice seront présents le 30 janvier 2020 au CGR Blagnac pour une avant-première exceptionnelle.

Toulouse Blog et le CGR Blagnac vous offrent des places pour cette belle avant-première.

Avant-Première : Le Prince oublié

Jeudi 30 janvier 19h15

CGR Blagnac

réservations : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/

synopsis: Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il invente une histoire pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires prennent vie quelque part dans un monde imaginaire peuplé. Trois ans plus tard, l’entrée de Sofia au collège va marquer la fin de son enfance. Au grand désespoir de son père, elle n’a plus besoin de ses histoires le soir. Djibi va alors devoir accepter que sa fille grandisse et le prince du monde imaginaire va devoir trouver sa place.