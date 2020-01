Complet ce mercredi soir, Laurie Peret revient en 2021 à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Complet ce Mercredi 29 janvier 2020 au Casino, Laurie Peret reviendra dans la ville rose le Jeudi 07 janvier 2021 à 20h30 au Casino Barrière de Toulouse.

Laurie Peret vous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille.

Parce qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes dont on se passerait bien. Derrière son air de pas y toucher et son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête.

Après une date à guichets fermés le 29 janvier 2020, elle sera de retour le 7 janvier 2021 à Toulouse.

Laurie Peret – Spectacle Alimentaire

29 janvier 2020 (complet)

07 janvier 2021

Casino Barrière Toulouse

Réservations : www.box.fr