De Dupont à Marchand…Quels sont les toulousains avec le XV de France ?

Le Staff du XV de France a dévoilé sa liste des 42 joueurs pour la tournée d’Automne face à l’Argentine, la Georgie et les All Blacks. Et le Stade Toulousain sera amputé de pas moins de 10 joueurs. Pendant un mois et demi, il faudra faire sans Cyril Baille, François Cros, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Antoine Dupont, Matthis Lebel, Romain Ntamack, Thomas Ramos.