Découvrez « Créatrices ! cirque en tout genre(s) » du 6 au 21 avril à la Grainerie Balma et au Théâtre des Mazades de Toulouse.

Temps fort printanier à la Grainerie, Créatrices ! cirque en tout genre(s) aligne du jeudi 6 au vendredi 21 avril douze rendez-vous artistiques dédiés au cirque d’autrices et, en écho, à la question féminine dans le spectacle vivant.

Au programme de cette 5e édition de Créatrices ! : spectacles, workshop, performances, rencontres et ateliers pour mettre en lumière le travail de femmes de cirque, mais surtout réaffirmer la nécessité d’œuvrer à une véritable égalité des genres.

Parmi les incontournables, on pointera le retour à la Grainerie du collectif Pfff après plusieurs mois partagés ensemble, tout comme l’immanquable rendez-vous de la collective de femmes pour le cirque Les Tenaces.

Et de nombreux spectacles tout neufs qui portent haut la création circassienne féminine : Ex-ovo de Lucie Boulay et Kristina Dekens (Cie le Grand Raymond), Je suis nombreuxses de Lé Henry Serebriyakov (Cie Salvaje), Mektoub de Mounâ Nemri (Cie la Nour), Consagrada de Flor Micha y Gabi Parigi (venues d’Argentine), Just us de Sandra Calderan (Cie des Hauts parleurs) ou encore V(ou)ivres de Lise Pauton (Raiemanta Cie).

Les rendez-vous Créatrices :

Jeudi 6 et vendredi 7 avril 20 h 30 au Théâtre des Mazades (Toulouse) : Le Grand Raymond – Ex-ovo [premières].

Du 7 au 21 avril (lundi-vendredi 10h-18h, vernissage vendredi 7 à 18 h) à la Grainerie (Balma) : Collectif Pfff – Matrice Pfff.

Jeudi 13 avril 19 h à la Grainerie (Balma) : Cie Salvaje – Je suis nombreuxses.

Jeudi 13 avril 21 h à la Grainerie (Balma) : La Nour – Mektoub.

Vendredi 14 avril 19 h à la Grainerie (Balma) : Collectif Pfff – Performances.

Samedi 15 avril 17 h 30 à la Grainerie (Balma) : Les Tenaces & la Cie d’Elles – L’apéro-tarot des Tenaces.

Samedi 15 avril 20 h 30 à la Grainerie (Balma) : Flor Micha y Gabi Pariggi – Consagrada.

Mardi 18 avril 19 h à la Grainerie (Balma) : Collectif Pfff – Performances.

Mardi 18 avril à 21 h à la Grainerie (Balma) : Compagnie des Hauts parleurs – Just us.

Jeudi 20 avril à 20 h 30 au Théâtre des Mazades (Toulouse) : Raiemanta compagnie – V(ou)ivres.

Vendredi 21 avril à 20 h à la Grainerie (Balma) : Collectif Pfff – La fête à Pfff.

Pour en savoir plus : la-grainerie.net