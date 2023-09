Coupe du Monde de rugby : Concert gratuit place du Capitole samedi

Partager Facebook

Samedi 16 septembre, à l’occasion de la Coupe du Monde de rugby 2023, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse propose un grand concert gratuit place du Capitole, à 19h30, qui mettra les femmes à l’honneur.

L’orchestre interprétera la célébrissime Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvořák, sous la baguette de la cheffe estonienne Kristiina Poska et invitera deux étoiles montantes du violon international : la toulousaine Manon Galy et la japonaise Ayana Tsuji, en signe d’amitié à la communauté nippone et son équipe nationale qui a pris ses quartiers à Toulouse pendant la compétition. Les musiciennes y ajouteront également un clin d’œil à l’actualité rugbystique.

Le concert sera présenté par Pauline Lambert (Radio Classique-Mezzo) – une équipe 100% féminine donc autour de l’orchestre !