Concours. Gagnez vos places pour TNT, tribute band d’ACDC, sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Inauguré en novembre 1973, le hall Comminges de Colomiers fête ses 50 ans en 2023 ! Pour célébrer cet événement, TNT, tribute band incontournable du groupe AC/DC, sera sur scène le samedi 16 septembre 2023. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Rare salle pouvant accueillir des spectacles d’envergure dans l’ère toulousaine, dans les années 1970-1980, le hall Comminges renoue ainsi avec son histoire. Dès 1975, à peine deux ans après son ouverture, le hall Comminges commence en effet à attirer les plus grands groupes de rock : Hawkwind, Scorpions, DefLeppard, Léonard Cohen, Nina Hagen, Téléphone, Starshooter, Motorhead, Iron Maiden, Status Quo, Trust, Stray Cats, Scorpions, BlueOyster Club et bien d’autres encore.

« Depuis 50 ans, le hall Comminges est le témoin de notre histoire locale et a su montrer toute sa polyvalence au service des événements organisés par la Ville de Colomiers et ses associations », rappelle Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

Depuis 1973, le hall Comminges a notamment accueilli de grands événements sportifs, comme la flamme olympique en 1992, des événements culturels d’envergure, comme le Salon d’automne devenu Art Colomiers expo né en 1973 avec le hall, le Festival BD, Nothing 2 Looz, ou encore les Biennales des musiques ibériques, et de nombreux spectacles avec des artistes de renommée, des meetings politiques, des conférences, des événements populaires et festifs comme des repas jusqu’à 800 personnes, des réveillons, des événements de Noël, et même le don du sang.

« Plus récemment encore, au printemps 2020, on se souvient que le hall Comminges était le centre opérationnel de la distribution des masques contre la Covid-19, sur le territoire : pendant plusieurs jours, 50 agents municipaux et élus, et plus de 200 habitantes et d’habitants de la réserve citoyenne s’y sont relayés pour distribuer 80 000 masques », rappelle Karine Traval-Michelet.

Un lieu modulable et adaptable

Avec sa forme rectangulaire caractéristique, ses travées qui permettent de moduler les espaces pour l’adapter à tout type d’événements, sa hauteur sous plafond, ses scènes et ses gradins déplaçables, le hall Comminges se renouvelle sans cesse. Aux manettes : les agents municipaux du service des festivités assurent la logistique et la technique des manifestations qui s’y succèdent chaque semaine de l’année.

Si pour ses 30 ans, en avril 2003, le hall Comminges avait bénéficié de travaux d’amélioration et notamment la création d’un nouveau hall d’entrée donnant sur la place des Fêtes, pour ses 50 ans, le 16 septembre prochain, il vivra un concert unique !

Toulouseblog vous offre des places pour voir TNT le tribute band de ACDC ce samedi !





Réservations : https://spectacles.bleucitron.net/reserver/tnt-ac-dc-tribute-hall-comminges-colomiers/2376