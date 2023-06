Coupe du Monde de rugby 2023: La mascotte de Toulouse s’appelle Tolosa

Partager Facebook

Tolosa, c’est le nom que les Toulousaines et les Toulousains ont choisi pour la mascotte de la ville, présentée mardi 30 mai, par Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.

Durant dix jours, le Maire avait fait appel aux agents de la Mairie et de la Métropole pour faire des propositions et ensuite solliciter les habitants sur le choix final. Le vote a eu lieu sur le compte instagram @toulousefr le 31 mai et s’est terminé ce matin. Les votants pouvaient choisir entre Tolosa, Taur, Ruby et Raymond. La Mairie remercie aujourd’hui les + de 4.000 personnes qui se sont exprimés.

Toulouse, Terre de rugby, avait décidé d’adopter ce jeune taureau joueur de rugby et d’en faire sa mascotte. Il est né dans le bout de Pyrénées qui pousse sa corne en Haute-Garonne, là où notre fleuve prend sa source, précisément au trou du Toro. Le rugby, il est tombé dedans tout petit comme beaucoup de gafets d’ici.

Cousin d’Astérion le Minotaure ou inspiration de Claude Nougaro, voire descendant du Taur, auteur du martyre de Saturnin, Tolosa est bien d’ici. Il n’est pas le dernier pour donner un coup de main aux copains. Sur le terrain, bien sûr, – un pour tous, tous pour XV ! –, mais dans la vie aussi. Pour lui, l’esprit d’équipe, c’est sacré. Comme beaucoup d’avants, il possède un gabarit hors norme qui cache un cœur tendre. Il sera présent sur de nombreux rendez-vous pour partager ces belles émotions qui s’annoncent avec le public toulousain.