Rio Loco, Les Curiosités, Polnareff…Les concerts du mois de juin 2023 à Toulouse

ToulouseBlog a sélectionné les concerts à ne surtout pas manquer au mois de juin à Toulouse !

Le Weekend des Curiosités du 2 au 4 juin @Le Bikini

Pour sa onzième édition qui prendra place les 2, 3 et 4 juin prochains au Bikini, Le Weekend des Curiosités fait les choses en grand avec une programmation exceptionnelle. Chaque année, le festival nous propose des artistes en devenir ou qui vont marquer les prochaines années musicales. Cette année, on aura le droit de voir Aime Simone, Bomel, Flavien Berger, aupinard, Marina Trnch, Rad cartier, Eloi ou encore Train Fantôme et Yoa.

Plus d’infos : https://les-curiosites.com/

Darside, le projet de Nicolas Jaar et Dave Harrington le 11 juin au Bikini

Le trop rare projet DARKSIDE, initié par le compositeur chilien NICOLAS JAAR et le multi-instrumentiste américain DAVE HARRINGTON, se produira pour la première fois au Bikini le 11 Juin prochain.

Infos : www.lebikini.com

Rio Loco du 14 au 18 juin

Rio Loco a le plaisir de vous donner rendez-vous du 14 au 18 juin à la Prairie des Filtres de Toulouse, sur les bords de Garonne. Cette 28ème édition prendra le pouls du monde : Mundo Mix ! Une épopée musicale qui vous emportera de Cuba à Bamako en passant par le Brésil, l’Iran, la Colombie, le Chili, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud – et qui ne manquera pas au passage de rendre hommage à des figures iconiques de l’histoire de la musique.

Les premiers noms : Celebrating Tony Allen – Spirit of the Drum ft. Damon Albarn, Oxmo Puccino, Mah Damba… Tiken Jah Fakoly • Lous & The Yakuza • Imany Voodoo Cello • Noga Erez • João Selva • Nidia Gongora & Canalon de Timbiqui x Reco Reco • DJ Travella…

Plus d’infos sur rio-loco.org

DJ Pone le 17 juin au Bikini

Depuis plus de 20 ans, 𝗗𝗝 𝗣𝗼𝗻𝗲 est l’un des DJs les plus emblématiques d’une scène alternative. D’abord dans le milieu du hip hop où il livre ses performances de DJ, il investit parallèlement avec force la scène électro. Il a derrière lui de multiples collaborations avec des artistes comme NTM, Svinkels, Scred Connexion, Casseurs Flowters… et est un membre emblématique du groupe Birdy Nam Nam.

En bref c’est une légende de la musique qui viendra s’installer le temps d’une nuit pour faire vibrer le Bikini !

Les 40 ans du Bikini

Du 22 au 26 juin, le Bikini organise une grande fête pour ses 40 ans avec des artistes de la scène actuelle, entre rock, pop, electro, chanson française ou encore métal. On pourra découvrir Louise Attaque, Météo Mirage, The Liminanas, Sidilarsen, Inspector Cluzo, Psykup, Bagarre, Lewis Ofman, Boston Bun, Kiddy Smile, Mouss & Hakim et tant d’autres…

Infos : www.lebikini.com

Michel Polnareff le 23 juin au Zénith de Toulouse

Michel Polnareff se produira sur une scène centrale innovante, non seulement à l’Accor Arena de Paris mais également dans les différents Zénith et Arena de France, Suisse et Belgique.

Pour la première fois, l’intégralité de sa tournée piano-voix aura lieu en scène centrale, avec un public à 360 degrés.Michel Polnareff mettra à l’honneur lors de ce spectacle ses nombreux succès.

Royal Blood le 30 juin au Bikini

Royal Blood continue de s’élever comme l’un des leaders de la scène rock internationale. En plus de s’être classé directement numéro 1 des charts au Royaume-Uni, le dernier album de Royal Blood, « Typhoons », a eu un impact majeur partout dans le monde. Il s’est hissé en tête des charts en Irlande et a atteint le Top 10 dans des pays comme la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, mais aussi les États-Unis et le Canada.

Des Lives au Poney Club

Cet été, la célèbre guinguette, désormais installée à Blagnac, recevoir une belle programmation avec en ce mois de juin les lives de Mosimann, Shouse ou encore Acid Arab.

Infos : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse