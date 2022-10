Le spectacle du danseur François Alu en décembre à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

François Alu présente « Complètement Jetés » au Zénith de Toulouse le 4 décembre prochain.

Le premier seul en scène de François Alu est un spectacle qui ne ressemble qu’à lui, pluridisciplinaire et sans limite.Solos virtuoses de danse bien sûr mais aussi parodies, délires chorégraphiques, et textes ciselés… Il interprète une multitude de personnages dans un tour de force de 90 minutes, une explosion à la fois d’humour, de technicité et d’émotion. Venez plonger dans le monde intérieur d’un des danseurs de ballet les plus singuliers de notre époque.

On connait François Alu pour sa participation au jury de Danse avec les Stars sur TF1 mais aussi pour etre un danseur étoile du Balet de l’Opéra de Paris depuis avril 2022. Le Voilà dans un spectacle unique à voir à Toulouse le 4 décembre.

François Alu : complètement jetés ! – trailer from 3e etage on Vimeo.