Retour des concerts au Bijou de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A partir de ce jeudi 20 mai, le Bijou de Toulouse retrouve le public et la musique en live !

Après plus de 6 mois et demi de fermeture, le Bijou va de nouveau résonner de vos applaudissements, de vos émotions et de vos rencontres. Dès ce jeudi20 mai, la salle toulousaine débute une nouvelle programmation avec le tout nouveau projet de Jérôme Pinel. S’en suivront 2 autres concerts les 27 mai et 3 juin avec respectivement Lunacello et Jourdaa.

Bien entendu, les jauges seront largement réduites (seulement 35 % de la salle pourra être occupée).

Le 9 juin sera une date importante avec réouverture du bistro et la reprise d’une programmation du mardi au vendredi. Le Bijou dévoilera dans les prochaines semaines cette programmation.

En attendant, vous avez rendez-vous avec un nouveau DELIVREZNOO le Samedi 22 Mai. Commandez votre chanson, faites vous livrer ! Réservations ici !

Toutes les infos : www.le-bijou.net