Coupe de La Ligue : Le FENIX Toulouse débute la compétition en Bretagne

Ce mercredi 6 octobre à 20h, le FENIX Toulouse débute sa campagne en Coupe de la Ligue sur le parquet de Cesson-Rennes pour les 8e de finale.

Nouvelle compétition pour les toulousains. Après sa qualification en Coupe d’Europe, et enfin une première victoire en Championnat, il est temps de débuter la Coupe de la Ligue. Et c’est la bonne période pour le FENIX Toulouse qui enchaine les victoires entre l’Europe et le Championnat. Le weekend dernier, Chartres a accueilli la première victoire après trois revers de rang. De son côté, Cesson-Rennes reste sur une grosse défaite à Paris (45-22).

Le vainqueur de cette rencontre disputera les quarts de finale, étape où Paris et Montpellier rentrent dans la compétition.

Le Final4 aura lieu les 18 et 19 décembre prochain à Metz. Il réunira les 4 meilleures équipes du hand français du moment pour un programme exceptionnel.