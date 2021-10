Toulouse. Liaison entre Thomas Pesquet et la Cité de l’Espace ce mercredi

Partager Facebook

Thomas Pesquet, astronaute français de l’ESA, répondra aux questions de jeunes élèves de l’académie de Toulouse, le mercredi 6 octobre dans le cadre d’une liaison en direct depuis la Station spatiale internationale (ISS).

La Cité de l’espace accueillera un des principaux événements éducatifs de la mission Alpha à l’échelle nationale : un « Inflight call », permettant à des élèves de dialoguer en direct avec l’astronaute français de l’ESA, Thomas Pesquet, en vidéo, pendant 20 minutes.

Organisé par le CNES à la Cité de l’espace en partenariat avec le CNRS et avec le soutien de l’Académie de Toulouse, cet événement réunira plus de 200 scolaires et sera diffusé sur la chaine Youtube du CNES et auprès des publics de la Cité de l’espace avec une retransmission en direct sur les écrans de la conférence et de la liaison avec Thomas Pesquet. Il permettra de les sensibiliser à la biodiversité, par l’intermédiaire notamment de l’expérience #ElèveTonBlob.

Pour le suivre : https://www.youtube.com/CNES

INFLIGHT CALL AVEC THOMAS PESQUET

Mercredi 6 octobre 2021 à partir de 14h. Liaison avec l’ISS prévue à 15h45.

à la Cité de l’espace – Toulouse