Coupe de France : Un 16e de finale à Aubagne pour le TFC

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi à 21h, le Toulouse FC tentera de se qualifier pour la suite de la Coupe de France sur la pelouse d’Aubagne ( National 2).

Les amateurs de National 2 attendent les pros de Ligue 2 ce soir pour un 16e de finale de Coupe de France. Aubagne, actuellement premier de son groupe en championnat, sait que le défi est grande face à une équipe jouant la montée en Ligue 1. Sauf que Toulouse ne se rassure pas après sa défaite à Valenciennes mardi dernier.

Si l’objectif affiché reste toujours le championnat, Toulouse ne fera pas de cadeau en Coupe de France et se déplacera bien pour continuer sa route dans la compétition. L’entraineur toulousain le répète: » On va là-bas pour se qualifier comme on est allé à Bordeaux pour se qualifier, comme on a reçu Niort pour se qualifier. Ce ne sera pas une promenade de santé. Sur cette compétition, sur l’approche psychologique, oui, j’ai un discours spécifique. » La victoire s’installe au centre du vestiaire et de la préparation collective. Ce serait aussi parfait pour se relancer après la défaite à Valenciennes. Et pour cela, Patrice Garande alignera la meilleure équipe possible en fonction des états de fatigue de chacun surtout dans une période de 3 matchs en six jours.

Différence de niveau certes, mais une équipe à prendre au sérieux surtout dans ce genre de compétition. « Quand il y a des confrontations entre clubs amateurs et clubs professionnels, il est important de respecter l’adversaire et de bien préparer la rencontre. C’est la base pour pouvoir espérer se qualifier » assure l’entraineur des violets. Autant dire que le match ne sera pas une promenade de santé pour les toulousains.

Comme toujours, en Coupe, il faudra être présent à toutes les minutes de la rencontre. « Sur un match, tout peut se passer. Ils seront à 300% et chaque minute qui passera leur donnera un supplément de confiance. Ils seront surmotivés, à nous de faire le match qu’il faut ! » prévient le coach Garande en conférence de presse.

Au bout des 90 minutes, minimum, le Toulouse FC pourrait voir les 8e de finale de la Coupe de France avant de retrouver le Championnat et l’objectif principal de la saison : la montée en Ligue 1.