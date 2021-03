Toulouse. Ludor Citrik en spectacle depuis la vitrine de l’American Cosmograph

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 5 mars, à 12H30, et dans le cadre du Printemps du Rire 2021, Ludor Citrik donnera un spectacle très spécial depuis la vitrine de l’American Cosmograph de Toulouse

Ludor Citrik se confine dans la vitrine de l’American Cosmo et nous propose une performance sur mesure… Alors rendez-vous 24 rue Montardy pour passer une pause repas pas comme les autres, et pour ne pas oublier que les salles obscures existent…et pour préparer la soirée de Gala du Printemps du Rire ce soir depuis le Bijou et en direct sur les réseaux sociaux.

De plus, Ludor Citrik se met au drive-in samedi 6 mars à 16h. Cette fois, c’est nous, spectatrices et spectateurs, qui sommes confinés dans nos voitures, et le clown qui est libre et propose une performances inattendue sur le parking. Comme les séances de cinéma en drive-in, découvrez cette fois le spectacle en drive-in, et venez en voiture à l’adresse indiquée pour partager un drôle de moment… Co-voiturage conseillé.

Inscription gratuite à l’adresse [email protected]