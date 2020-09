Coupe de France : Les Spacer’s Toulouse accueillent le FINAL FOUR

Partager Facebook

Ce weekend, les Spacer’s Toulouse accueillent le Final Four de la Coupe de France de Volley avec une demie face à Poitiers pour espérer une finale dimanche. Malheureusement devant 1000 personnes au Palais des Sports.

Initialement prévus en mars et reportés à cause de la pandémie de Covid-19, le Final Four de la Coupe de France 2019/2020 se tienda bien juste avant la reprise des championnats professionnels 2020/2021. Le Palais des Sports André Brouat de Toulouse sera le théâtre du Final Four masculin : en demi-finales le samedi 26 septembre, le Paris Volley sera opposé à Tours (17h), tandis que les Spacer’s de Toulouse affronteront Poitiers (20h).

Ca se précise ! Fiers de voir ce superbe terrain dans notre Palais !Rdv ce samedi avec énergie, bonne humeur et sourires dans vos yeux (derrière le masque on voit pas) ! Publiée par Spacer's Toulouse sur Jeudi 24 septembre 2020

Alors qu’ils attendaient entre 3000 et 4000 personnes par jour, les organisateurs devront respecter les dernières restrictions gouvernementales avec une jauge maximale de 1 000 personnes. Le Palais des Sports peut en recevoir plus de 4 000. Une mauvaise nouvelle pour l’ambiance de cette Coupe de France car les 1000 personnes, c’est joueurs et staffs compris car on est dans un lieu clos.

🤜🤜 Dernière ligne droite avant le Final Four de la Coupe de France de Volley à Toulouse ! Les Spacer's Toulouse espèrent… Publiée par Spacer's Toulouse sur Lundi 21 septembre 2020

La fête est donc gâchée pour le club toulousain mais l’ambition des joueurs restent inchangée: se qualifier pour la finale et la remportée. Et puis un titre avant de commencer la nouvelle saison face à Montpellier le 1er octobre, en voilà une bonne idée !